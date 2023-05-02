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Буковский Юзеф Томашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буковский
Имя
Юзеф
Отчество
Томашев
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130398. БУКОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ТОМАшевъ. К. Варшавск. г., гм. Чисте, д. Охота, 33 л., рд въ г. Варшавѣ; — Варшавск. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Авг. 909.

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