Буковский Юзеф Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буковский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130398. БУКОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ ТОМАшевъ. К. Варшавск. г., гм. Чисте, д. Охота, 33 л., рд въ г. Варшавѣ; — Варшавск. С. П., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 24 Авг. 909.
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