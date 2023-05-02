Салпагаров Унух Джаришдиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салпагаров
- Имя
- Унух
- Отчество
- Джаришдиевич
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8671. САЛПАГАРОВ УНУХ ДЖАРИШДИЕВИЧ, 22 л., Мало-Карачаевск. окр., аула Верхне- Мари-инского. Н. С. 5 уч. Хумаринск. Окр. Ст. 180 п. п. «б» и «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 февр. 923.
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