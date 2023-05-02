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Старогубский Фраим Аронович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старогубский
Имя
Фраим
Отчество
Аронович
Дата исполнения приговора
01 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
29166. СТАРОГУБСКИЙ, ФРАИМ АРОНОВИЧ, 40 л. Рд. в г. Варшаве; — Н. С. Яузск. уч. г. Москвы. Торг. казен. имущ., лиш. св. 1 г. Исп. 1 июля 920.

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