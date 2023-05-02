Мамаев Федор Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Федор Захарович

Мамаев Федор Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамаев
Имя
Федор
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
21 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
26305. МАМАЕВ, ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ, 37 л. Гр. Уржумск. у., Байсинск. в., д. Верхнего-Конца. Кража, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. замен. пр. р. 3 м. Исп. 21 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.