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Белогорлов Василий Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белогорлов
Имя
Василий
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45565. БѢЛОГОРЛОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬевъ. К. Касимов. у., Прудковск. в., д. Ширяева, 21 г., рд. Судогод. у., Ягодинск. в., въ Иванищевскомъ хруст. зав.; — У. Чл. О. С., по Судогодск. у., 170¹ М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 17 Іюня 905.

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