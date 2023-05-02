Волошин Феопемпт Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волошин
- Имя
- Феопемпт
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45855. ВОЛОШИНЪ, ФЕОПЕМПТЪ ЯКОВлевъ. К. Таганрог. окр., Александровск. в., пос. Ульяновскаго, 33 л.; — М. С. 7 уч. Черкасск. окр., обл. В. Донск., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 27 Апр. 905.
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