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Абдулла-Оглы Муса

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдулла-Оглы
Имя
Муса
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 3
Источник
Скан
Оригинальная запись
129235. Абдулла-оглы, муса. Под с., жит. с. Казыкишляга, Сурмалинск. у., 22 л.; — Сурмалин. М. С., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Сент. 909.

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