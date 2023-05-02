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Тюрюмин Софоний Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тюрюмин
Имя
Софоний
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9745. ТЮРЮМИН СОФОНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Иркутск. г., Верхоленск. у., Качугск. в., д. Белоусова. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 9/І—26.

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