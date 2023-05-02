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Шейбак Григорий Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шейбак
Имя
Григорий
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
30434. ШЕЙБАК, ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Витебск. у., Хантенческ. в., д. Жадичи; — Р. В. Т. Волжск. обл. Труддезерт., лиш. св. 10 л. Исп. 9 сент. 920.

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