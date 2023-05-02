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Лисс Альфонс Альфонсович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лисс
Имя
Альфонс
Отчество
Альфонсович
Дата исполнения приговора
26 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8114. ЛИСС АЛЬФОНС АЛЬФОНСОВИЧ, 27 л. Рд. Б г. Милане. Дежурн. Камер. Н. С. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 26 дек. 923.

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