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Иванов Дмитрий Козьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Дмитрий
Отчество
Козьмич
Дата исполнения приговора
17 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5127. ИВАНОВ ДМИТРИЙ КОЗЬМИЧ, 25 л., Елецк. у., Стегаловск. в., х. Каверина. Н. С.; Особ. сес. Елецк. у. Ст. 142, лиш. св. 1 г. 8 м. 15 д. Исп. 17 февр. 923.

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