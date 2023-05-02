Мясогутов Хабибрахман Файрузов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мясогутов
- Имя
- Хабибрахман
- Отчество
- Файрузов
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 54406. мясогутовъ, хабибрахманъ Файрузовь (онъ же Файрузовъ), 61 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Уфммск. у., Покровск, в., д. Колтаевой; — Уфимск. О. С., 7 Февр. 911, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ Г. Исп. 24 Марта 911. 904 83064 170 М. | 92 36164 170х М. 98 100421 1647 У.
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