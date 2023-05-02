Николаев Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17615. НИКОЛАЕВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. Можайск. у., Корочаровск. в., с. Маслова; — Н. С. Замоскворецк. р. Серпуховско-Донск. отд. г. Москвы. Картежн. игра, лиш. св. 1 г. условно.
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