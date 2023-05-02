Боровиков Антон Варфоломеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боровиков
- Имя
- Антон
- Отчество
- Варфоломеевич
- Дата исполнения приговора
- 24 июнь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 381. БОРОВИКОВ. АНТОН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, 50 л. Гр. Бельск. у., Иоткинск. в., ж. Нелидово;— Н. С. 7 уч. Вельск. у. Кража, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 24 июня 922.
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