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Пожидаев Иван Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пожидаев
Имя
Иван
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6606. ПОЖИДАЕВ, ИВАН НИКИТИЧ, 31 г. Гр Задонск. у., Хлевенск. в. и с.;—Н. С. Рогожско- Симоновск, р. г. Москвы. Хищение, лиш. св 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 15 ноября. 921

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