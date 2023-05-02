Пожидаев Иван Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пожидаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 192
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6606. ПОЖИДАЕВ, ИВАН НИКИТИЧ, 31 г. Гр Задонск. у., Хлевенск. в. и с.;—Н. С. Рогожско- Симоновск, р. г. Москвы. Хищение, лиш. св 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 15 ноября. 921
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