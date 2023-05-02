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Меринов Василий Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Меринов
Имя
Василий
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
21 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
48755. МЕРИНОВЪ, ВАСИЛІЙ КОЗЬМИНЪ. Каз. ст. Лабинской, Лабин. отд., 35 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 2 ч. 1484 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Марта 905.

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