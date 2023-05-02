Меринов Василий Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меринов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48755. МЕРИНОВЪ, ВАСИЛІЙ КОЗЬМИНЪ. Каз. ст. Лабинской, Лабин. отд., 35 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 2 ч. 1484 и 1492 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 21 Марта 905.
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