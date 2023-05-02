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Зайцев Матвей Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Матвей
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
25 март 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
20567. ЗАЙЦЕВЪ, Матвѣй Ефимовъ. Кр. Уржум. у., Больше-Шурминск. в., д. Даровской (землепаш.), 28 л.; приг. М. С. 2 уч. Уржум. окр., по 169 и 170 ст. У. о нак., по дополн. 1882 г., въ тюрьму на 8 м. Исп. 25 Марта 1886 г.

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