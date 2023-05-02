Зайцев Матвей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 25 март 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20567. ЗАЙЦЕВЪ, Матвѣй Ефимовъ. Кр. Уржум. у., Больше-Шурминск. в., д. Даровской (землепаш.), 28 л.; приг. М. С. 2 уч. Уржум. окр., по 169 и 170 ст. У. о нак., по дополн. 1882 г., въ тюрьму на 8 м. Исп. 25 Марта 1886 г.
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