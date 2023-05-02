Исаев Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4269. ИСАЕВ, ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 35 л. Гр. Екатеринбургск. у., Н.-Уфалейск. в.; — Н. С. 4 уч. Екатеринбургск. у. Хулиганство, лиш. св. 1 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 м. Исп. 27 янв. 920.
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