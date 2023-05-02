Попов Василий Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3302. ПОПОВ, ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ, 33 л. Гр. Шенкурск. у., Шеломск. в., д. Петровской;— Н. С. 5 уч. Шенкурск. у. Кража, лиш. пр. 2 г. Исп. 13 мая 922,
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