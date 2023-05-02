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Чинченко Михаил Дорофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чинченко
Имя
Михаил
Отчество
Дорофеев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 644
Источник
Скан
Оригинальная запись
28597. ЧИНЧЕНКО, Михаилъ Дороѳѣевъ. Мѣщ. г. Аккермана (кузн.), 28 л.; род. въ д. Карачунѣ, Херсон. у.; приг. М. С. 9 уч. Херсон. окр., по 2 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 30 Сент. 1886 г.

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