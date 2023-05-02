Чинченко Михаил Дорофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чинченко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дорофеев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 644
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28597. ЧИНЧЕНКО, Михаилъ Дороѳѣевъ. Мѣщ. г. Аккермана (кузн.), 28 л.; род. въ д. Карачунѣ, Херсон. у.; приг. М. С. 9 уч. Херсон. окр., по 2 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. 30 Сент. 1886 г.
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