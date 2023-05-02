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Ямчук Киприан Никифоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ямчук
Имя
Киприан
Отчество
Никифоров
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 487
Источник
Скан
Оригинальная запись
142164. ЯМЧУКЪ, КИПРІАНЪ НИКИФОРОВЪ (онъ же Емецъ). К. Таращан. у., Животовск. в., с. Якимовки, 46 л.; — М. С. 1 уч. Таращанск. Окр. 21 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909. | 903 83485 170 М. | 92 63457 169 М. | 83 43616 169 М. | 82 60372 169 М.

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