Ямчук Киприан Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ямчук
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 487
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142164. ЯМЧУКЪ, КИПРІАНЪ НИКИФОРОВЪ (онъ же Емецъ). К. Таращан. у., Животовск. в., с. Якимовки, 46 л.; — М. С. 1 уч. Таращанск. Окр. 21 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909. | 903 83485 170 М. | 92 63457 169 М. | 83 43616 169 М. | 82 60372 169 М.
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