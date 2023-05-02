Быкова Александра Леонтьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Быкова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Леонтьевна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22223. БЫКОВА, АЛЕКСАНДРА ЛЕОНТЬЕВНА, 21 г. Гр. Самарск. у., Дубовск. в. и с.; — П. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Прод. спирта, лиш. св. 6 л., по амн. нак. условно.
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