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Титов Яков Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Яков
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
3327. ТИТОВ, ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, 20 л. Гр. Тюкалинск у., Кабырдакск. в., с. Солдатского;— Н. С. 1 уч. Тюкалинск. у. Ст. Ст. 157 ч. 1, 176, лиш св. 6 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 окт. 922.

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