Титов Яков Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Титов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3327. ТИТОВ, ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ, 20 л. Гр. Тюкалинск у., Кабырдакск. в., с. Солдатского;— Н. С. 1 уч. Тюкалинск. у. Ст. Ст. 157 ч. 1, 176, лиш св. 6 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 окт. 922.
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