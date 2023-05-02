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Дикий Ефим Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дикий
Имя
Ефим
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
132085. ДИКІЙ, ЕФИМЪ ИВАНОВЪ. К. Кіевск. у., в. и с. Стаекъ, 50 л.; — Кіевск. С. М. С. 9 Сент. 909, 288 У., тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.

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