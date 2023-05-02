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Бебенин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бебенин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
338. БЕБЕНИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 23 л., Яранск. у., Кикнурск. в., д. Забенской. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 27/ІІІ—24. 

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