Клименко Захар Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клименко
- Имя
- Захар
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 162
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34642. КЛИМЕНКО, ЗАХАРЪ ФЕДОРОВЪ. Сс.-каторжн., 30 л., рд. въ Сѣмечковск. в. и с., Трубчев. у.; — Тобольск. О. С., 114, 4 п. 134, 135, 152, 9, 13, 2 ч. 229, 9, 3 ч. 309 и 3 ч. 1653 У. и 4 п. § ѴІ 438 У. о сс., продолж. каторж. раб. на 2 г., съ одиночн. заключ. на 15 дн. Исп. 3 Окт. 907. | 906 19357 1642 У.
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