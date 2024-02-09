Гераськов Константин Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гераськов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17535. гЕРАськовъ, Константинъ Ефремовъ, 38 л. Сс.-пос. Баргузин. у., Читканск. в., с. Ура, рд. Староконстантиновск. у., Красиловск. в., въ с. Пашутинцахъ; — Читин. О. С., 6 Сент. 910, 152¹, 13 и 1642 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 1 г., 4 м. и 1 дн. предв., заключ. Исп. 19 Нояб. 910. 5 Мая 98 г. Житомир. О. С., 1645 У., Сиб. на посел.
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