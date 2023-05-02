Войнаровский Иосиф Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войнаровский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1904. ВОЙНАРОВСКИЙ, ИОСИФ ГРИГОРЬЕВИЧ, 31 л. Гр. г. Петрограда; — Н. С. 2 отд. Петроградск. р. г. Петрограда. Пьянство, пр. р. 1 г. условно.
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