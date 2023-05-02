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Ходырев Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ходырев
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 344
Источник
Скан
Оригинальная запись
11438. ХОДЫРЕВ, ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 26 л. Гр. Перемышльск. у., в. и д. Поляны; — Н. С. 1 уч. Перемышльск. у. Подлог, лиш. пр. 3 г., по амн. от нак. освоб.

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