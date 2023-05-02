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Веремчук Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веремчук
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
130797. ВЕРЕМчукъ, Дмитрій Ивановъ. К. Вл.-Волынск. у., Хоровск. в., д. Козлова, 33 л.; — Луцк. О. С. 11 Мая 909, 3 п. 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Сент. 909. | 903 20508 177 М.

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