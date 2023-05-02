Веремчук Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веремчук
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130797. ВЕРЕМчукъ, Дмитрій Ивановъ. К. Вл.-Волынск. у., Хоровск. в., д. Козлова, 33 л.; — Луцк. О. С. 11 Мая 909, 3 п. 170¹ и 172 М., тюр. 6 м. Исп. 29 Сент. 909. | 903 20508 177 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.