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Новоселов Иустин Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Новоселов
Имя
Иустин
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
08 февраль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6059. НОВОСЕЛОВ, ИУСТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, 7 л. Гр. Калачинск. у., Юрьевск, в., д. Большое Озеро;—Н. С. 6 уч. г. Омска. Конокрад, лиш. св. 1 г. Исп. 8 февр. 921.

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