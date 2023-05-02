Качанов Федор Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Качанов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1771 1. КАЧАНОВ, ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 27 л. Гр. Малоархангельск. у., Верхне-Салинск. в. и с.;— Р. В. Т. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Хищение, лиш. св. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 19 марта 922.
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