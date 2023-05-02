Тимофеев Борис Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Борис Степанов

Тимофеев Борис Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимофеев
Имя
Борис
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
27 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139904. ТИМОФЕЕВЪ, БОРИСЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. г. Василькова, 26 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіев. О. С., 12, 13, 169, 170 и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 27 Авг. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close