Тимофеев Борис Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Борис
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139904. ТИМОФЕЕВЪ, БОРИСЪ СТЕПАНОВЪ. Мщ. г. Василькова, 26 л., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіев. О. С., 12, 13, 169, 170 и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 27 Авг. 909.
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