Ивушкин-Лыссв Семен Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивушкин-Лыссв
- Имя
- Семен
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5182. ИВУШКИН-ЛЫССВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ, 27 л., Петровск. у., Даниловск. в., с. Козловки. Саратовск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2½ г. Приг. вступил в закон. силу 10 июня 924.
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