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Ивушкин-Лыссв Семен Григорье­вич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивушкин-Лыссв
Имя
Семен
Отчество
Григорье­вич
Дата исполнения приговора
10 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 163
Источник
Скан
Оригинальная запись
5182. ИВУШКИН-ЛЫССВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕ­ВИЧ, 27 л., Петровск. у., Даниловск. в., с. Коз­ловки. Саратовск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2½ г. Приг. вступил в закон. силу 10 июня 924.

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