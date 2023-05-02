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Березенко Никита Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березенко
Имя
Никита
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
06 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
368. БЕРЕЗЕНКО, НИКИТА ТРОФИМОВИЧ, 28 л. Гр. Пугачевск. у., Смоленск. в., с. Кирсановки;— Н. С. 8 уч. Пугачевск. у. Конокрад., лиш. св. 1½ Г. Исп. 6 февр. 922.

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