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Мозжерин Константин Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мозжерин
Имя
Константин
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
16 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7615. Мозжерин Константин Никифорович, 23 л., Шадринск. окр., Багарякск. р., д. Бажиной. Н. С. 9 р. Шадринск. окр. Ст. 143, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/ѴІ—26.

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