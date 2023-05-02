Румм Як Анцов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Румм
- Имя
- Як
- Отчество
- Анцов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50158. РУММЪ, ЯКЪ АНЦОВЪ. К. Юрьевск. у., Ропкойск. в., 48 л.; — М. С. 6 уч. Юрьево-Верроск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Мая 905.
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