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Бураков Михаил Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бураков
Имя
Михаил
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
26 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
37955. БУРАКОВЪ, МИХАИЛЪ ЯКОВЛЕВЪ. Мщ. г. Архангельска, 20 л.; — М. С. 1 уч. Архангельск. у., 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Іюня 904 (Вѣр.).

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