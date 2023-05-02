Бабайцев Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабайцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1313. БАБАЙЦЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Тамбовск. у., Троицко-Росляйск. в. и с. Н. С. 5 уч. Тамбовск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон. силу 3 июня 924.
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