Шилов Василий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14877. Шилов Василий Степанов., 26 л., Пермск. окр., Оханск. р., д. Скакуны. Пермск. Окр. С. Ст. 2 ч. 142, л. с. 5 л. 27 дек. 927.
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