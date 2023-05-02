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Балашев Яков Флегонтов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балашев
Имя
Яков
Отчество
Флегонтов
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129812. БАЛАШЕВЪ, ЯКОВЪ ФЛЕГОНтовъ. К. Юрьевск. у., Глумовск. в., д. Свозни, 28 л.; — З. Н. 3 уч. Шуйск. у. 16 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Сент. 909.

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