Чернозипунников Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернозипунников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141188. ЧЕРНОЗИПУННИКОВЪ, ПЕТРЪ Михайловъ. К. Зайсанск. у., Пограничной в., с. Алексѣевскаго, 40 л., рд. Устькаменогорск. у., въ пос. Феклистовскомъ; — Семипалатинск. О. С., 2 п. 134, 135, 148, 149, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 8 Авг. 909.
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