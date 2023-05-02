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Чернозипунников Петр Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернозипунников
Имя
Петр
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
08 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141188. ЧЕРНОЗИПУННИКОВЪ, ПЕТРЪ Михайловъ. К. Зайсанск. у., Пограничной в., с. Алексѣевскаго, 40 л., рд. Устькаменогорск. у., въ пос. Феклистовскомъ; — Семипалатинск. О. С., 2 п. 134, 135, 148, 149, 2 и 3 ч. 1455 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 8 Авг. 909.

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