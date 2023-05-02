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Ломаева Елена Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ломаева
Имя
Елена
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8210. ЛОМАЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, 28 л., б. Екатеринбургск. у., Ремильск. в., Режевской завод. Н. С, 14 уч. б. Славгородск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 17 ноября 923.

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