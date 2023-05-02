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Яшкин Петр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яшкин
Имя
Петр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
30848. ЯШКИН, ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 21 г. Гр. Пронск. у., Суйск. в., д. Гудова; — Н. С. 4 карполка г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 1½ г. Исп. 21 сент. 920.

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