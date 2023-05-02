Кузьменко Касьян Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузьменко
- Имя
- Касьян
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7402. КУЗЬМЕНКО КАСЬЯН МАТВЕЕВИЧ, Кубано-Черноморск. обл., станицы Роговской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 183, ч. 1, лиш. св. 1 г. 5 м. 23 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 янв. 923.
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