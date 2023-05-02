Хохлов Кузьма Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хохлов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 438
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140876. ХОХЛОВЪ, КУЗЬМА ДМИТРІЕВЪ. К. Богородицк. у., Ломовск в., д. Мшищи, 44 л.; — З. Н. 4 уч. Богородицк. у. 20 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Сент. 909. | 95 22496 169 М.
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