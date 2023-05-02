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Назаров Михаил Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Михаил
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
25 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 156
Источник
Скан
Оригинальная запись
4964. Назаров Михаил Трофимович, 33 л. Гр. Пугачевск. у., в. я с. Никольского; — Н. С. 6 уч. Пугачевск. у. Грабеж, прин, раб. 3 г. Исп. 25 марта 919.

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