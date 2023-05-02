Кроковский Бронислав Альфонсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кроковский
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Альфонсов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83770. КРОКОВСКІЙ, БРОНИСЛАВЪ (МИхаилъ) Альфонсовъ, 25 л. Дворян. Подольск. г., рд. въ г. Варшавѣ; — Владивостокск. О. С., 17 Дек. 909, 152, 1 ч. 923, 927, 1692 и 1697 У., по сов. съ 2-мя приг. Пограничи. О. С. отъ 1 Іюня 909 г. (5 и 7 п. 170 М., 1651 У. и Выс. миниф. 904 г., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 м.) и отъ 7 Янв. 910 г. (4 п. 13 и 1681 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 27 Мая 911.
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