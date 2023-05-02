Кобелянский Ананий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кобелянский
- Имя
- Ананий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6066. КОБЕЛЯНСКИЙ АНАНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л., Камянец-Подольск. г., с. Малого-Мечети, Особ. камер. Н. С. по дел. о самСт. б. г. Петрограда, Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 18 сент. 923.
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