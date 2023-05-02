Кобелянский Ананий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКобелянский Ананий Васильевич

Кобелянский Ананий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кобелянский
Имя
Ананий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 173
Источник
Скан
Оригинальная запись
6066. КОБЕЛЯНСКИЙ АНАНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л., Камянец-Подольск. г., с. Малого-Мечети, Особ. камер. Н. С. по дел. о самСт. б. г. Петрограда, Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 18 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.