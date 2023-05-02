Чеурин Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чеурин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 514
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155814. ЧЕУРИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИхайловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Пермск. у., в. и зав. Юговскаго, 30 л.; — Пермск. О. С. 17 Окт. 909, 556 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 111150 и 905 г. № 9624, каторж. раб. 5 л. Исп. 30 Нояб. 909. | 900 68212 1655 У. | 97 73992 1647 У. | 99 57773 1655 У. | 95 82588 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.